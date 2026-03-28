Прах на полке или могила в лесу: как законно проститься с питомцем в Приморье

Однажды, как бы ни хотелось оттянуть этот момент, приходит время прощания с любимым питомцем. Старость, затяжная болезнь, несчастный случай — как и с людьми, произойти может всякое. И тогда на владельца домашнего животного обрушивается лавина из мучительных вопросов: что делать, куда бежать, к кому обратиться?
Если в некоторых городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) уже появились кладбища для братьев наших меньших, где попрощаться с любимой собакой, кошкой, шиншиллой и даже змеей можно по-человечески, чтобы потом навещать могилу ушедшего друга долгие годы, то во Владивостоке и других населенных пунктах края, разрешена — только кремация, а те стихийные могилы питомцев, которые встречаются в лесных массивах, на земельных участках могут в любой момент сровнять с землей.
Как правило, прощание с домашним животным не сильно отличается от человеческих похорон. Нередко оно сопровождается целой церемонией в кругу семьи с поочередным бросанием горсточки земли. Кто-то не сдерживает слез, кто-то молча переживает утрату, кладет любимую игрушку или произносит теплые слова. Животным ставят памятники, а во всемирной паутине «Интернет» как минимум дважды говорилось про захоронение хвостиков в детских гробах с атласными подушками.
Как же законно и достойно проводить в последний путь своего пушистого друга и почему стихийные кладбища, несмотря на легальные альтернативы, все еще востребованы в Приморье? В этом разбиралась корр. ИА PrimaMedia.
Кладбище домашних животных — Стивен Кинг отдыхает?
Стихийных кладбищ домашних животных в Приморье, как минимум, три: за Уссурийском, в Находке и на территории возле Лесного кладбища во Владивостоке. Любители Стивена Кинга, конечно, могут вообразить весьма зловещую картину, но, конечно, никто там не «скребется» в кромешной ночи. Разве что слышен протяжный вой скорби, а в воздухе вьются тонкие нити грусти и ностальгии.
Совсем юные, не успевшие даже пожить, и почетные «старички» и «старушки» — некоторые могилки сооружены из коробок или камней, но на большинстве уже стоят гранитные памятники с фотографиями и указанными годами жизни, сопровождающиеся трогательными надписями «помним и любим», «никогда не забудем», «самый верный друг». Казалось бы, что ещё можно сделать для того, кто с безграничной преданностью смотрел в глаза, каждый день с восторгом встречал у порога и тихо засыпал на коленях под тихий шум телевизора? Люди выбирают то, что даёт ощущение вечной памяти: устанавливают плиты из мрамора или гранита, выкладывают по периметру захоронения аккуратные камни, сооружают миниатюрные ограждения из подручных материалов — всё ради того, чтобы место, где покоится любимец, оставалось ухоженным и узнаваемым. Но самое трогательное — живые следы присутствия тех, кто не перестал заботиться. Люди приезжают сюда снова и снова: кто-то обновляет воду в поилке, кто-то оставляет любимое лакомство, игрушку или насыпает корм.
Не все помнят, что на территории парка Минного городка когда-то возникло стихийное кладбище домашних животных. Владельцы приходили сюда, чтобы достойно проститься со своими питомцами. Со временем оно было ликвидировано. Главный риск подобных несанкционированных захоронений заключается в том, что их могут в любой момент снести, а останки — раскопать.
Согласно Закону Приморского края от 02.02.2016 № 760-КЗ «О содержании домашних животных на территории Приморского края», владельцы обязаны обеспечивать утилизацию или уничтожение биологических отходов, в том числе образовавшихся в результате эвтаназии домашних животных, в соответствии с действующим законодательством. Нарушение правил обращения с биологическими отходами влечёт за собой административную ответственность: для физических лиц стоимость штрафа колеблется от 4— 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
При этом выбрасывать тело умершего животного в мусорный контейнер или вывозить на свалку запрещено. Утилизация осуществляется через кремацию: тело питомца сжигается в специализированных высокотемпературных печах. Во Владивостоке эту услугу предоставляют некоторые ветеринарные клиники и агентства ритуальных услуг.
Развеять, сохранить или предать земле?
Сжигание тела — это не только законный способ прощания с питомцем, но и зачастую единственный выход для владельцев зимой: выкопать могилу в промёрзшей земле — задача со звёздочкой. Труп животного помещается в печь-крематор, рабочие параметры устанавливаются в зависимости от веса животного: кремация собаки занимает больше времени, чем кошки. Под воздействием высокой температуры останки превращаются в пепел. После остывания прах помещают в специальную урну и передают хозяевам.
В Приморье ритуальные службы предлагают два вида кремации животных: общая является более экономичным вариантом, суть которого сводится к тому, что сжигание в печи происходит вместе с другими умершими животными. В данном случае невозможно получить урну с прахом любимца, так как пепел в печи перемешивается. Индивидуальная кремация, соответственно, обходится дороже, но в печи сжигается только один труп животного, поэтому хозяин на следующий день может забрать урну.
У владельцев питомцев есть как минимум три способа, чтобы распорядиться их прахом: развеять его по ветру, разместить урну в ячейке местного колумбария, сохранить дома в качестве памятного сувенира или предать земле. Если полноценное захоронение тела запрещено из-за потенциальной опасности для почвы, закопать прах при этом никто не запрещает.
В Европе, например, хранение урн с прахом дома является широко распространенной практикой. У гостей это вопросов лишний раз не вызывает. В интернете можно найти и более необычные способы: превращение праха в фейерверк, изготовление керамических сувениров или инкрустированных украшений с частицей праха, которые помогают сохранить память о любимце на долгие годы.
Стоимость вопроса
Стоимость кремации зависит от веса сжигаемого животного. В базовую стоимость услуги входит: выезд, осмотр животного, установление факта его смерти, вывоз в крематорий и непосредственно сжигание тела. Дополнительно можно купить урну для праха.
Так, бюро ритуальных услуг «Феникс» во Владивостоке осуществляет индивидуальную и общую кремацию животных. Здесь рассказывают, что не сдают хвостиков в городскую станцию по утилизации биоотходов и кочегарки, а проводят все действия на базе крематория.
«Процедура проводится на базе крематория, где все оборудование проходит сертификацию. Печь для сжигания облицована внутри огнеупорным материалом. Для получения внутри печи необходимой высокой температуры (до 1000 С) выполнено оснащение горелкой, работающей на газе или жидком топливе. Весь этот процесс контролируется электронными приборами и автоматикой», — сообщают в компании.
При общей кремации стоимость услуги для животного до 10 кг составляет от 3000 рублей, для животных весом 20−30 кг — около 5100 рублей, а для питомцев 30−40 кг — 6500 рублей. При индивидуальной кремации, по желанию клиента, предоставляются фотоотчет и доставка праха. Стоимость услуг также зависит от веса животного: для очень крупных питомцев (60−70 кг) она может достигать 14 000 рублей, для животных 30−40 кг — 8800 рублей, 10−20 кг — 6200 рублей, до 10 кг — 4500 рублей.
«Я выбрала индивидуальную кремацию для моего питомца, потому что мне было важно получить прах обратно. За услугу фотофиксации пришлось доплатить, но я убедилась, что мне действительно привезли именно моего питомца — для меня это было очень важно», — рассказала жительница Владивостока Валерия Кирова.
В агентстве ритуальных услуг «Сфинкс» отмечают, что берут на себя полную организацию процесса похорон животных. Кроме того, кремацией занимаются отдельные ветеринарные клиники города, а также выездные врачи, предоставляющие полный спектр услуг на дому. Эвтаназия проводится под общей анестезией, чтобы животное ушло безболезненно и спокойно. Как ранее корр. ИА PrimaMedia рассказали ветеринары Владивостока, в ряде случаев эвтаназия является гуманным методом в следующих случаях: неизлечимые онкологические заболевания, врожденные отклонения, препятствующие нормальной жизнедеятельности, серьезные травмы, не поддающиеся лечению, мучения престарелых животных.
При этом ООО «Золотарь», занимающееся вывозом и утилизацией мусора, твёрдых и жидких бытовых отходов в Приморье заключает договора с ветеринарными клиниками на вывоз тел для дальнейшей кремации животных. По общей программе выходит в среднем 157,5 ₽/кг, а по индивидуальной программе 3150 рублей (от 1 до 15 кг).
В свою очередь, комплекс по уничтожению биоотходов в районе Морского кладбища принимает от населения для последующей утилизации или кремации (с выдачей праха) умерших животных. Стоимость утилизации:
— до 10 кг — 200 рублей за 1 кг веса животного;
— от 10 до 20 кг — 150 рублей за 1 кг веса животного;
— свыше 20 кг — 130 рублей за 1 кг веса животного.
Стоимость индивидуальной кремации (с выдачей праха):
— до 15 кг — 2600 рублей;
— от 15 до 25 кг — 200 рублей за 1 кг веса животного;
— от 25 кг — 150 рублей за 1 кг веса животного.
Также отмечается, что из-за особенностей производственного цикла организация не предоставляет услуги фото— и видеофиксации.
Чучела домашних животных
В последние годы в России набирает популярность необычный тренд — сохранение образа умершего домашнего питомца с помощью таксидермии. Раньше мастера в основном работали с охотничьими трофеями, но сегодня к ним всё чаще обращаются люди, переживающие утрату любимого питомца. В Приморье же о таком направлении пока известно немного. Корр. ИА PrimaMedia с трудом нашёл хотя бы одного действующего таксидермиста — им оказался мастер из Лесозаводска.
Мужчина занимается любимым делом с 1990-х годов и подтвердил, что в регионе таксидермистов практически не осталось. Из домашних животных он разве что взялся бы за петуха, если у него перья не выпадают.
«Тут такая специфика: шкура домашних животных ненадежная, линяет, вылезает, возни с ней много. Поэтому стараемся домашних животных не делать», — рассказал корр. ИА PrimaMedia Александр Петрович.
Тем не менее сегодня появляется множество способов сохранить память о питомцах на долгие годы. Это и медальоны с отпечатками лап, и арт-объекты из шерсти, а некоторые тату-мастера во Владивостоке создают специализированные рисунки на теле, посвящённые ушедшим любимцам.
«Очень хочу, чтобы ваши питомцы жили вечно, и кажется, способ быть всегда рядом — найден», — написала одна из местных тату-мастеров в сети.