Прах на полке или могила в лесу: как законно проститься с питомцем в Приморье

Совсем юные, не успевшие даже пожить, и почетные «старички» и «старушки» — некоторые могилки сооружены из коробок или камней, но на большинстве уже стоят гранитные памятники с фотографиями и указанными годами жизни, сопровождающиеся трогательными надписями «помним и любим», «никогда не забудем», «самый верный друг». Казалось бы, что ещё можно сделать для того, кто с безграничной преданностью смотрел в глаза, каждый день с восторгом встречал у порога и тихо засыпал на коленях под тихий шум телевизора? Люди выбирают то, что даёт ощущение вечной памяти: устанавливают плиты из мрамора или гранита, выкладывают по периметру захоронения аккуратные камни, сооружают миниатюрные ограждения из подручных материалов — всё ради того, чтобы место, где покоится любимец, оставалось ухоженным и узнаваемым. Но самое трогательное — живые следы присутствия тех, кто не перестал заботиться. Люди приезжают сюда снова и снова: кто-то обновляет воду в поилке, кто-то оставляет любимое лакомство, игрушку или насыпает корм.