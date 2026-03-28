Самое высокое колесо обозрения установят в Минном городке во Владивостоке

В парке Минного городка продолжается масштабное благоустройство, которое лично проверил губернатор Олег Кожемяко. Уже этим летом здесь откроют новые зоны для отдыха и прогулок с детьми. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Сейчас рабочие обустраивают пешеходные дорожки и зоны отдыха. В июне планируют сдать площадку для детей с горками и веревочным парком. Параллельно идет монтаж 55-метрового колеса обозрения, которое станет самым высоким в крае. Кабины сделают всесезонными: внутри установят системы подогрева и кондиционирования для поездок зимой и летом. Ранее такой аттракцион уже работал в этом парке, и теперь его решили вернуть.
«В конце года будет смонтировано колесо обозрения. Современные кабины оснащены системой кондиционирования и подогрева воздуха, чтобы комфортно кататься летом и зимой. Отмечу, что этот аттракцион уже был здесь раньше и вновь станет точкой притяжения горожан», — рассказал Олег Кожемяко.
Возрождение территории идет в рамках мастер-плана развития города по поручению президента России. Строители соблюдают график, а на дальнейшее преображение дворов и скверов по всему Приморью в 2026 году планируют направить четыре миллиарда рублей. За год в крае должны привести в порядок более 600 общественных пространств.