Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самое высокое колесо обозрения установят в Минном городке во Владивостоке

Аттракцион высотой 55 метров станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Источник: Комсомольская правда

В парке Минного городка продолжается масштабное благоустройство, которое лично проверил губернатор Олег Кожемяко. Уже этим летом здесь откроют новые зоны для отдыха и прогулок с детьми. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Сейчас рабочие обустраивают пешеходные дорожки и зоны отдыха. В июне планируют сдать площадку для детей с горками и веревочным парком. Параллельно идет монтаж 55-метрового колеса обозрения, которое станет самым высоким в крае. Кабины сделают всесезонными: внутри установят системы подогрева и кондиционирования для поездок зимой и летом. Ранее такой аттракцион уже работал в этом парке, и теперь его решили вернуть.

«В конце года будет смонтировано колесо обозрения. Современные кабины оснащены системой кондиционирования и подогрева воздуха, чтобы комфортно кататься летом и зимой. Отмечу, что этот аттракцион уже был здесь раньше и вновь станет точкой притяжения горожан», — рассказал Олег Кожемяко.

Возрождение территории идет в рамках мастер-плана развития города по поручению президента России. Строители соблюдают график, а на дальнейшее преображение дворов и скверов по всему Приморью в 2026 году планируют направить четыре миллиарда рублей. За год в крае должны привести в порядок более 600 общественных пространств.