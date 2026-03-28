Самое высокое колесо обозрения установят в Минном городке во Владивостоке

Сейчас рабочие обустраивают пешеходные дорожки и зоны отдыха. В июне планируют сдать площадку для детей с горками и веревочным парком. Параллельно идет монтаж 55-метрового колеса обозрения, которое станет самым высоким в крае. Кабины сделают всесезонными: внутри установят системы подогрева и кондиционирования для поездок зимой и летом. Ранее такой аттракцион уже работал в этом парке, и теперь его решили вернуть.