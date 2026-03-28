Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты и БПЛА в Ростовской области. Об этом губернатор региона проинформировал в своих соцсетях.
Российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты и ракету в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.
По его главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате инцидента не зафиксировано. При этом губернутор подчеркнул, что на текущий момент угроза атак БПЛА сохраняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.