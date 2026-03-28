9 открыток к праздникам 28 марта. Час Земли и День историка

28 марта — день, когда в календаре встретились забота о планете, благодарность пушистым охранникам и уважение к тем, кто сохраняет память о прошлом. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к трём праздникам начала весны, чтобы вы могли присоединиться к экологической акции, порадовать любителей кошек или поздравить знакомых историков.
Час Земли.
28 марта 2026 года во всём мире пройдёт ежегодная экологическая акция «Час Земли» — с 20:30 до 21:30 по местному времени участники на один час отключат свет и бытовые приборы. Сама акция зародилась в 2004 году в Австралии по инициативе Всемирного фонда дикой природы: австралийское отделение WWF обратилось к рекламному агентству с просьбой привлечь внимание к проблемам изменения климата. В 2007 году в Сиднее впервые прошло мероприятие «Большой щелчок», позже переименованное в «Час Земли» — в акции участвовали 2,2 миллиона жителей и 2100 предприятий.
Россия присоединилась к акции в 2009 году: в Москве на час погасла подсветка МГУ, мэрии, Киевского вокзала и других знаковых зданий. В этот день принято не только выключать свет, но и участвовать в экологических флешмобах, велопробегах и тематических лекциях — главная цель акции не экономия электричества, а привлечение внимания к проблемам планеты и напоминание о том, что заботиться о природе нужно постоянно. Чтобы поддержать близких в стремлении беречь окружающую среду, выберите тематическую открытку из нашей коллекции.
День уважения кошки.
28 марта во всём мире отмечается День уважения кошки — праздник, призванный напомнить, что кошка не просто пушистый питомец, а самостоятельная личность со своими привычками, характером и потребностями, которые заслуживают нашего уважения. Согласно наиболее распространённой версии, дата связана с событием 28 марта 1384 года, когда король Англии Ричард II издал указ, запрещающий употреблять кошек в пищу на государственном уровне.
В этот день принято уделять своим питомцам особое внимание: баловать лакомствами, покупать новые игрушки, дарить им ласку и заботу. Также многие участвуют в благотворительных акциях, помогая бездомным кошкам и приютам. Чтобы порадовать знакомого кошатника и напомнить о важности заботы о братьях наших меньших, выберите красивую открытку из нашей коллекции.
Всемирный день историка.
28 марта во всём мире отмечается Всемирный день историка — профессиональный праздник специалистов, изучающих прошлое человечества. В России эту дату начали отмечать с 2006 года по инициативе Российского исторического общества.
В этот день историки принимают поздравления, проводят конференции и семинары, делятся результатами своих исследований. Чтобы поздравить знакомого историка или просто напомнить близким о ценности знания прошлого, выберите подходящую открытку из нашей коллекции.