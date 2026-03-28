В Антарктиде рассчитали место, где можно найти древнейший на планете лед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Российские ученые рассчитали место в районе станции «Восток» в Антарктиде, где можно найти древнейший на планете лед возрастом до 2 млн лет. Об этом сообщил ТАСС директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
«Есть идея по поиску самого древнего льда в Антарктиде. На станции “Восток” мы получили образцы льда возрастом чуть больше миллиона лет, сохранившие четкую временную последовательность своего образования. Это своего рода летопись нашей планеты, содержащая информацию о том, каким был климат, как он менялся на планете на протяжении сотен тысяч лет. Но наши специалисты уверены, что в 300 километрах от станции “Восток”, на так называемом Куполе Б, есть место, где может быть еще более древний лед возрастом 1,5 млн, а может быть даже 2 млн лет. Если мы его найдем, получим достоверную информацию о том, как менялся климат в этот период», — сказал Макаров.
По его словам, обнаружение древнейшего льда позволит узнать, каким был состав атмосферы больше миллиона лет назад, выше или ниже была температура, как она менялась со временем. «Исходя из этих данных, можно смоделировать многие процессы, которые могли происходить на планете», — пояснил он.
Как отметил Макаров, ученые готовы организовать экспедицию по поиску древнейшего льда, как только получат согласование и финансирование этого проекта.
Озеро Восток.
Директор ААНИИ сообщил, что в Антарктиде также продолжается подготовка к исследованию крупнейшего подледного озера Восток.
«Это огромная научная задача на десятки лет вперед. В том числе для ее реализации на станции “Восток” был построен новый масштабный зимовочный комплекс. Готова программа научных исследований, рассчитанная на 18 лет. Стоит задача по изучению самого реликтового озера, которое миллионы лет законсервировано под огромной толщей льда», — сказал Макаров.
Для начала исследований озера нужна технология «чистого» проникновения, отбора проб воды и грунта без занесения в этот уникальный водоем следов современной цивилизации. «Технологии пока нет. Это нетривиальная задача, она больше инженерная, чем научная. Но ее необходимо решить», — сказал Макаров.
Озеро Восток — крупнейшее подледное озеро в Антарктиде, расположенное под ледяным щитом толщиной около 4 тыс. м. Исследования и сейсмологические измерения показали, что длина озера составляет около 250 км, ширина — 50 км, глубина — до 750 м, площадь — около 20 тыс. кв. км. Ученые не исключают, что в водах озера могут обитать живые организмы, так как в нем имеются все необходимые для жизни факторы.
Свое название озеро получило от научной станции «Восток», работающей в этом районе с 1957 года. Круглогодичная внутриконтинентальная антарктическая научная станция России «Восток», находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур.