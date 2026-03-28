В Антарктиде рассчитали место, где можно найти древнейший на планете лед

«Есть идея по поиску самого древнего льда в Антарктиде. На станции “Восток” мы получили образцы льда возрастом чуть больше миллиона лет, сохранившие четкую временную последовательность своего образования. Это своего рода летопись нашей планеты, содержащая информацию о том, каким был климат, как он менялся на планете на протяжении сотен тысяч лет. Но наши специалисты уверены, что в 300 километрах от станции “Восток”, на так называемом Куполе Б, есть место, где может быть еще более древний лед возрастом 1,5 млн, а может быть даже 2 млн лет. Если мы его найдем, получим достоверную информацию о том, как менялся климат в этот период», — сказал Макаров.