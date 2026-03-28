Врач Шамсудинов назвал способы борьбы с бессонницей

Терапевт Икрамудин Шамсудинов сообщил, что качественный сон остается главным источником энергии, однако все больше людей жалуются на утреннюю усталость. Он отметил, что причина может скрываться в стрессе или инсомнии.
По его словам, если самочувствие улучшается в отпуске или на выходных, проблема связана со стрессом, а при постоянной усталости даже в спокойные периоды речь может идти о бессоннице. Он уточнил, что на качество сна негативно влияют использование гаджетов перед сном, шум и перегрев помещения.
Эксперт рекомендовал отказаться от смартфонов за час до сна, поддерживать стабильный режим и обеспечивать в спальне тишину, темноту и прохладу. Также он отметил, что важную роль играет правильно подобранный матрас и подушка.
Шамсудинов добавил, что при нарушениях сна более трех раз в неделю на протяжении трех месяцев следует обратиться к врачу, так как это может указывать на хроническую инсомнию, переедает Lenta.ru.
