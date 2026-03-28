Минздрав: Наставники появятся у молодых врачей в России

В Минздраве России утвердили новое положение о наставничестве для медицинских работников. Документ будет действовать до 1 марта 2032 года и должен помочь молодым специалистам быстрее адаптироваться в профессии.

Источник: Life.ru

Согласно приказу, наставниками смогут стать опытные врачи и руководители со стажем не менее пяти лет. Их назначение будет происходить только с письменного согласия, а за дополнительную нагрузку медорганизации смогут предусмотреть выплаты. При этом взаимодействие допускается не только очно, но и дистанционно.

Наставничество станет частью профессионального пути медиков. Работа с наставником предполагает официальное трудоустройство по специальности — например, участковым терапевтом после вуза или узким специалистом после ординатуры. При этом отказ от наставничества не повлечёт штрафов, однако его прохождение станет важным условием для дальнейшей периодической аккредитации.

В ведомстве также уточнили, что совмещать наставничество с работой в другом медучреждении можно. Кроме того, выпускники колледжей смогут сначала поступить в университет, а пройти этот этап уже после завершения обучения, передаёт РИА «Новости».

Тем временем Минздрав активно пересматривает и другие аспекты медицины.

