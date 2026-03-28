В Хабаровском крае на землях лесного фонда установили пожароопасный сезон

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края призывает жителей края неукоснительно соблюдать действующие меры пожарной безопасности в лесах и напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. На граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей; на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. А в случае уничтожения или повреждения лесов предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.