В Хабаровском крае на землях лесного фонда установили пожароопасный сезон

С 27 марта 2026 года на землях лесного фонда Аванского и Бикинского лесничеств в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. Решение принято министерством лесного хозяйства и лесопереработки края на основании установившихся положительных среднесуточных температур и полного схода снежного покрова на этих территориях, сообщает пресс-служба министерства.
«Лесопожарные службы переведены в режим повышенной готовности, усилено патрулирование и контроль за обстановкой», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день лесных пожаров в Хабаровском крае не зарегистрировано. Однако открытие пожароопасного сезона требует от граждан особой ответственности. По статистике, 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека. Беспечное выжигание сухой травы, неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры и окурки — все это приводит к утрате гектаров дальневосточной тайги, нарушению экологии, угрозе жизни и здоровью населения, трате бюджетных денег на ликвидацию последствий.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края призывает жителей края неукоснительно соблюдать действующие меры пожарной безопасности в лесах и напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. На граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей; на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. А в случае уничтожения или повреждения лесов предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
В случае обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать об этом по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения: 112 (звонок бесплатный).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае для борьбы с лесными пожарами в 2026 году будут применять беспилотники. Для этого задействуют три беспилотника самолетной схемы. Также в распоряжении находится 75 беспилотных летательных аппаратов, из которых 48 — российские геосканы и 27 — зарубежного производства.