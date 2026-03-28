В Красноярском крае автомобилист «забыл» оплатить 144 штрафа и продлить права

Днем 27 марта на 86-м километре трассы Красноярск — Енисейск сотрудники полиции остановили 28-летнего водителя автомобиля «Ниссан Эрнесса», который «забыл» оплатить 144 штрафа и продлить права. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, нарушения вскрылись при проверке документов.
Теперь молодому человеку может грозить арест сроком до 15 суток. Кроме того, за езду без прав ему грозит очередной штраф.
Иномарку водителя отправили на штрафстоянку.
Инспекторы напоминают: своевременная оплата административных штрафов — это не формальность, а обязанность, закрепленная законом.