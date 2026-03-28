В Хабаровске снесли и расселили очередной ветхий барак

Ветхое жилое строение снесли в Хабаровске. Все бывшие жильцы барака — а это десять семей — переехали в новые благоустроенные квартиры, сообщает пресс-служба городской администрации.
На снос здания и вывоз строительного мусора потребовалось несколько дней. Теперь на месте аварийного дома — чистая площадка.
Проведенные работы стали очередным этапом реализации программы по ликвидации аварийного жилищного фонда.
«Благодаря поддержке правительства Хабаровского края было выделено значительное финансирование для продолжения программы по переселению граждан из аварийных домов. Подготовительная работа по формированию списков и приобретению нового жилья будет завершена до 1 июня», — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.