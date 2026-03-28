WSJ: истощение американских запасов ПВО может оставить Украину без ракет

WSJ отмечает, что США уже столкнулись с глобальной нехваткой ПВО.

Источник: Комсомольская правда

США и их союзники сталкиваются с истощением запасов ПВО, что может оставить Украину без ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, интенсивное применение ракет-перехватчиков Израилем и США на Ближнем Востоке резко сокращает доступные арсеналы. Это связано с отражением атак Ирана, которые требуют большого количества дорогостоящих боеприпасов.

«Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе», — приводит газета слова эксперта Тома Карако.

Отмечается, что нехватка затрагивает в том числе американские системы THAAD. При этом страны Персидского залива уже запрашивают дополнительные поставки, усиливая нагрузку на запасы. В результате другие конфликты, включая ситуацию на Украине, могут отойти на второй план. И в таком сценарии Киев столкнется с дефицитом средств ПВО.

Тем временем в США уже вовсю говорят о провале в операции на Ближнем Востоке. По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, конфликт с Ираном затянулся и развивается не по сценарию Вашингтона. В частности потому, что у США отсутствует четкий план завершения противостояния.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше