Авиаконструктор Миннислам Валеев из Казани отмечает 95-летие

«Миннислам Миндинович родился 28 марта 1931 года в селе Вольный Стан Дрожжановского района ТАССР. Окончил Казанский авиационный институт, трудился рабочим в колхозе “Ударник” села Вольный Стан. С 1956 года работал на Казанском вертолетном заводе инженером-конструктором, начальником конструкторского бюро, заместителем и главным конструктором, ведущим инженером-конструктором. Он внес большой вклад в создание, серийное производство, модернизацию и техническое перевооружение вертолетов Ми-4 и их модификаций, Ми-8, Ми-14, Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-8МТВ2, Ми-17, Ми-17-IBA (госпиталь), Ми-172, Ми-38», — рассказали в пресс-службе министерства.