«Аэрофлот» вернёт прямые рейсы из Владивостока в Петербург

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Санкт-Петербургом вновь появится в летнем расписании. Уже в июне «Аэрофлот» возобновит рейсы между Дальним Востоком и Северной столицей, что позволит пассажирам добираться без пересадок.
Как сообщили в авиакомпании, полёты планируется выполнять три раза в неделю. На линии задействуют широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330−300, которые традиционно используются на направлениях с высоким пассажиропотоком. Такой формат, как ожидается, поможет удовлетворить сезонный спрос на перелёты.
Возвращение маршрута особенно актуально в период летних отпусков и активного туристического сезона. Прямой рейс заметно сокращает время в пути и делает поездки между Владивостоком и Санкт-Петербургом более удобными как для туристов, так и для деловых пассажиров. Для жителей Приморья это также расширяет возможности путешествий по стране без дополнительных стыковок в Москве.
По предварительной информации, вылеты будут выполняться в вечернее время. Точное расписание, а также данные о начале продажи билетов авиаперевозчик размещает на своих официальных ресурсах и на сайте аэропорта Владивосток. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять даты и доступные тарифы.
Airbus A330−300 уже использовался на этом направлении в предыдущие сезоны. Самолёт позволяет перевозить большее число пассажиров за один рейс и предлагает несколько классов обслуживания, что делает маршрут более гибким с точки зрения спроса. Особенно это важно в высокий сезон, когда возрастает нагрузка на дальнемагистральные направления.
Возобновление прямого сообщения между Владивостоком и Санкт-Петербургом участники рынка связывают с ростом интереса к внутреннему туризму, а также с увеличением деловой активности между регионами. Для аэропорта Владивосток это решение станет одним из заметных событий летней маршрутной программы.