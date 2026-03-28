Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье распространяют фальшивые письма от трудовой инспекции

Мошенники используют официальную символику и поддельные реквизиты.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае мошенники рассылают поддельные уведомления от имени Государственной инспекции труда, предупредили в пресс-службе ведомства. В письмах сообщается о якобы выявленных признаках теневой занятости и нарушениях трудового законодательства.

Чтобы создать впечатление подлинности и оказать давление на получателей, мошенники копируют официальную символику, используют поддельные реквизиты и ссылаются на нормы закона.

В трудовой инспекции просят быть бдительными и обратить внимание на то, что формы решений о проведении проверок утверждены приказом Минэкономразвития РФ № 151, также на каждом решении должен быть QR код для проверки в Едином реестре контрольных мероприятий. При сомнениях в подлинности документа можно уточнить информацию в территориальном органе Роструда по официальным контактным телефонам.