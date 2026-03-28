В Прикамье распространяют фальшивые письма от трудовой инспекции

В Пермском крае мошенники рассылают поддельные уведомления от имени Государственной инспекции труда, предупредили в пресс-службе ведомства. В письмах сообщается о якобы выявленных признаках теневой занятости и нарушениях трудового законодательства.
Чтобы создать впечатление подлинности и оказать давление на получателей, мошенники копируют официальную символику, используют поддельные реквизиты и ссылаются на нормы закона.
В трудовой инспекции просят быть бдительными и обратить внимание на то, что формы решений о проведении проверок утверждены приказом Минэкономразвития РФ № 151, также на каждом решении должен быть QR код для проверки в Едином реестре контрольных мероприятий. При сомнениях в подлинности документа можно уточнить информацию в территориальном органе Роструда по официальным контактным телефонам.