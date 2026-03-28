Под Красноярском остановили водителя, который забыл оплатить 144 штрафа и забрали автомобиль

На 86 км автодороги «Красноярск — Енисейск», сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидел 28-летний водитель. Несмотря на молодой возраст, он уже успел накопить 144 административных штрафа, которые не были оплачены в срок. Кроме этого, срок водительского удостоверения тоже истек. Нарушителю грозит административный штраф в двойном размере суммы неоплаченных штрафов либо же арест на срок до 15 суток. В отношении водителя также составлен материал по части 1 статьи 12.7. «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», что предусматривает штраф в размере 15 тысяч рублей. С автомобилем молодому водителю пришлось расстаться, его поместили на штрафстоянку.