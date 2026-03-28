1 апреля 2026 года на Дону начнётся весенний призыв

Освобождение или отсрочка возможны по состоянию здоровья (категории годности Д — не годен, В — ограниченно годен, Г — временно не годен с повторным освидетельствованием), при очном обучении (бакалавриат, специалитет, магистратура, среднее профобразование), уходе за нуждающимися родственниками, статусе вынужденного переселенца или беженца (на 3 месяца), работе в IT‑сфере (по спискам работодателей), наличии учёной степени либо родстве с погибшими при исполнении военной службы, а также для сотрудников МВД, ФСБ и МЧС.