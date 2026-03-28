В ГАИ Ростовской области призвали водителей к осторожности из-за тумана на дорогах

Обстановка на дорогах Ростовской области осложнена из-за тумана. Об этом рано утром субботы, 28 марта, предупреждают водителей в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Видимость на отдельных участках не превышает 300 метров. В таких условиях водителям рекомендуют снизить скорость и держать безопасную дистанцию. Следует включить ближний свет или противотуманные фары, избегать резких маневров и обгонов, — инструктируют в Госавтоинспекции.
Пешеходам тоже стоит быть внимательнее. В темноте или при плохой видимости лучше использовать световозвращающие элементы, советуют в ГАИ:
— Их размещают на одежде и сумках на высоте 80−100 сантиметров от дороги — спереди, со спины и по бокам. Это делает человека более заметным для водителей.
В населенных пунктах такая мера только рекомендуется. За городом пешеходы обязаны иметь световозвращатели на одежде.
