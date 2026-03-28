Ответственность за безопасность детей в каникулы несут взрослые

В Хабаровском крае стартовали весенние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае стартовали весенние каникулы, в связи с чем сотрудники МЧС России усилили информационно-разъяснительную работу среди населения. Основная цель мероприятий — минимизация случаев детского травматизма и гибели на пожарах, как сообщает МЧС Хабаровского края. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск". В официальном сообщении подчеркивается, что большинство происшествий с участием несовершеннолетних происходит из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых.

Ведомство регламентирует обязательное ознакомление детей с правилами поведения при пожаре и общении с посторонними лицами. В быту необходимо строго соблюдать правила эксплуатации электроприборов, отключая их от сети после использования. Также отмечается недопустимость игр вблизи котлованов, оврагов и водных объектов, где идет активное разрушение ледового покрытия.

Сотрудники службы спасения напоминают, что профилактика детского травматизма начинается с технической укрепленности жилья и обучения алгоритмам действий при вызове экстренных служб. В случае возникновения угрозы жизни или имуществу гражданам необходимо незамедлительно связываться со специалистами по номеру «112». Контроль за соблюдением мер пожарной и личной безопасности является прямой обязанностью законных представителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru