Глава сил обороны Уганды заявил, что ВС могут захватить Тегеран за две недели

Командующий Народными силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что его стране хватит двух недель, чтобы взять под контроль столицу Ирана. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X. По словам военного, для выполнения этой задачи потребуется не больше 14 дней, причем задействовать планируется лишь одну бригаду.
«Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран», — написал Кайнеругаба. Двумя днями ранее, 26 марта, глава угандийских сил обороны уже высказывался о готовности своей страны присоединиться к вооруженному конфликту против Ирана.
По словам Мухузи Кайнеругабы, его страна не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке, но при развитии негативного сценария готова поддержать союзника. Он заявил, что мир устал от войны, однако любые разговоры об уничтожении Израиля втянут Уганду в конфликт на его стороне. Кайнеругаба подчеркнул, что его страна помнит поддержку от Израиля и готова поступить аналогично.