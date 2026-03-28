Глава сил обороны Уганды заявил, что ВС могут захватить Тегеран за две недели

По словам Мухузи Кайнеругабы, его страна не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке, но при развитии негативного сценария готова поддержать союзника. Он заявил, что мир устал от войны, однако любые разговоры об уничтожении Израиля втянут Уганду в конфликт на его стороне. Кайнеругаба подчеркнул, что его страна помнит поддержку от Израиля и готова поступить аналогично.