Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава сил обороны Уганды заявил, что ВС могут захватить Тегеран за две недели

Уганда готова присоединиться конфликту с Ираном, заявил командующий Народными силами обороны страны.

Источник: Комсомольская правда

Командующий Народными силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что его стране хватит двух недель, чтобы взять под контроль столицу Ирана. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X. По словам военного, для выполнения этой задачи потребуется не больше 14 дней, причем задействовать планируется лишь одну бригаду.

«Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран», — написал Кайнеругаба. Двумя днями ранее, 26 марта, глава угандийских сил обороны уже высказывался о готовности своей страны присоединиться к вооруженному конфликту против Ирана.

По словам Мухузи Кайнеругабы, его страна не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке, но при развитии негативного сценария готова поддержать союзника. Он заявил, что мир устал от войны, однако любые разговоры об уничтожении Израиля втянут Уганду в конфликт на его стороне. Кайнеругаба подчеркнул, что его страна помнит поддержку от Израиля и готова поступить аналогично.

Тем временем, как сообщала газета The Guardian, США и Иран ведут непрямые переговоры при посредничестве Пакистана. Исламабад выступает связующим звеном между сторонами, передавая предложения по возможному урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше