Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали оптимальный размер пенсии: подробности

SuperJob: россияне признали достойной пенсию в 53 500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании SuperJob, проведенного для РИА Новости.

Согласно опросу, за полгода ожидания выросли на 7%. Мужчины в среднем называют сумму в 54 800 рублей, женщины — 52 400 рублей.

Наибольшие запросы у россиян старше 45 лет. Так, данная категория опрошенных называет достойной пенсию около 56 200 рублей. У граждан в возрасте 35−45 лет ожидания несколько ниже. Те хотят выплаты в размере 55 800 рублей. В свою очередь, молодежь до 35 лет называет цифру в 50 800 рублей.

Также отмечается, что наличие высшего образования повышает уровень ожиданий. Обладатели дипломов вузов хотят пенсию от 55 800 рублей, а вот опрошенные со средним профессиональным образованием готовы довольствоваться 52 100 рублями.

Тем временем россиянам напомнили об условиях приостановки пенсионных выплат. Так, выплаты могут временно прекратить, если пенсионер не получает деньги в течение шести месяцев подряд. Аналогичная мера действует при несвоевременном подтверждении статуса. Например, при пенсии по инвалидности или потере кормильца.