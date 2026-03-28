Россияне назвали оптимальный размер пенсии: подробности

Россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании SuperJob, проведенного для РИА Новости.
Согласно опросу, за полгода ожидания выросли на 7%. Мужчины в среднем называют сумму в 54 800 рублей, женщины — 52 400 рублей.
Наибольшие запросы у россиян старше 45 лет. Так, данная категория опрошенных называет достойной пенсию около 56 200 рублей. У граждан в возрасте 35−45 лет ожидания несколько ниже. Те хотят выплаты в размере 55 800 рублей. В свою очередь, молодежь до 35 лет называет цифру в 50 800 рублей.
Также отмечается, что наличие высшего образования повышает уровень ожиданий. Обладатели дипломов вузов хотят пенсию от 55 800 рублей, а вот опрошенные со средним профессиональным образованием готовы довольствоваться 52 100 рублями.
Тем временем россиянам напомнили об условиях приостановки пенсионных выплат. Так, выплаты могут временно прекратить, если пенсионер не получает деньги в течение шести месяцев подряд. Аналогичная мера действует при несвоевременном подтверждении статуса. Например, при пенсии по инвалидности или потере кормильца.