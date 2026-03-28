Пропавшую в тайге семью Усольцевых могут официально признать умершей

Семью Усольцевых, которая бесследно исчезла в горной тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, могут официально признать умершей через суд. По мнению красноярских юристов, обстоятельства их пропажи дают для этого все законные основания.
Как пояснил ТАСС адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко, заинтересованные лица уже сейчас могут инициировать судебный процесс, чтобы начать процедуру наследования. Главными аргументами станут суровые условия, в которых оказались люди: безлюдная местность, холод, отсутствие запасов еды, теплой одежды и специального снаряжения.
«Длительное время, несмотря на серьезные организованные поиски, их обнаружить пока не смогли. Поэтому, я полагаю, заинтересованные лица обратиться вполне могут. В любом случае, последнее слово за судом», — отметил Кравченко.
Адвокат коллегии адвокатов «Енисейской Сибири» Марина Васильева также подтвердила, что родственники вправе обосновать свою просьбу именно безрезультатностью масштабных поисковых операций, которые длились несколько месяцев.
Напомним, семья Усольцевых пропала в труднодоступной местности 28 сентября 2025 года. С тех пор никакой достоверной информации об их местонахождении не поступало.