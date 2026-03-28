Совместные туристические проекты с Монголией обсудили в Иркутской области

В Приангарье обсудили развитие совместных туристических проектов с Монголией. Глава агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева встретилась с Генеральным консулом Монголии в Иркутске госпожой Батсух Ичинхорлоо.
— Сейчас развитие международного туризма — один из приоритетов для Иркутской области. Мы активно включаемся в обсуждение возможностей по увеличению турпотоков. Взаимодействие с Генконсульством Монголии и туроператорским сообществом республики — это отличная возможность сформировать качественное сотрудничество, — отметила Евгения Николаева.
Главные темы встречи: безопасность туристов на территории региона, организация совместных международных событий и презентация турмаршрутов.
Особое внимание уделили культурно-историческому маршруту «Великий Чайный путь». О проведении Байкальского Чайного форума в рамках VII Байкальского международного форума партнеров рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.
