Роспотребнадзор Башкирии рекомендует не пить воду из скважин в зоне паводка.

Жителям Башкирии, находящимся в зоне паводка, не рекомендуется пить воду из скважин без кипячения. Об этом на пресс-конференции «Башинформа» 27 марта предупредила руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.
По ее словам, в этом году к подтоплению прогнозируется 314 населенных пунктов в 44 муниципалитетах с населением более 86 тысяч человек, 2200 жилых домов.
«На территориях, где будет подтопление, когда уходит вода на частных подворьях, пить воду, а также использовать воду из скважин для стирки, для мытья рук, посуды можно только после кипячения и только после получения лабораторных исследований о безопасности воды. Потому что может быть не только микробиологическое, но и химическое загрязнение. Так вода при половодье разливается с полей, промышленных предприятий. Об ухудшении качества воды населению должны сообщать муниципальные власти. В таких случаях организуется подвоз питьевой воды. Там, где централизованное водоснабжение, проводятся специальные мероприятия по обеззараживанию воды, хлорирование», — сказала Анна Казак.
В случае подтопления населённых пунктов специалисты Роспотребнадзора будут находиться на местах, контролировать санитарную обстановку и помогать в организации безопасного водоснабжения, уточнила главный санитарный врач.
Проверить самостоятельно качество воды из скважин, жители могут в Центре гигиены и эпидемиологии в Уфе (ул. Шафиева, 7), а также в 5 филиалах по республике. Специалисты проводят исследование качества воды по 90 показателям.
Также в период половодья Роспотребнадзор уделяет пристальное внимание риску появления кишечных инфекций, включая брюшной тиф и гепатит А. В случае вспышек инфекций медучреждения республики обеспечены всеми необходимыми препаратами, добавила Анна Казак.