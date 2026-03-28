Роспотребнадзор Башкирии рекомендует не пить воду из скважин в зоне паводка.

«На территориях, где будет подтопление, когда уходит вода на частных подворьях, пить воду, а также использовать воду из скважин для стирки, для мытья рук, посуды можно только после кипячения и только после получения лабораторных исследований о безопасности воды. Потому что может быть не только микробиологическое, но и химическое загрязнение. Так вода при половодье разливается с полей, промышленных предприятий. Об ухудшении качества воды населению должны сообщать муниципальные власти. В таких случаях организуется подвоз питьевой воды. Там, где централизованное водоснабжение, проводятся специальные мероприятия по обеззараживанию воды, хлорирование», — сказала Анна Казак.