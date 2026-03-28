В Новосибирске задержали авиарейсы из-за тумана

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия из-за массовых задержек авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

По данным ведомства, причиной сбоев стали неблагоприятные погодные условия — туман. Задержки объявлены в аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Новокузнецка и Томска. Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Ювт Аэро», «Ред Вингс», «Сибирь» и «Северный ветер» не смогли вовремя вылететь в Москву, Екатеринбург, Улан-Удэ, Сочи и Санкт-Петербург.

Кроме того, из-за позднего прибытия самолетов задерживается вылет рейсов из Новосибирска, Кемерово и Томска в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Улан-Удэ.

Транспортные прокуроры в Новосибирске и других городах региона контролируют соблюдение прав пассажиров, включая предоставление обязательных услуг при задержке рейсов.

В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.