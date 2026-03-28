В Новосибирске задержали авиарейсы из-за тумана

По данным ведомства, причиной сбоев стали неблагоприятные погодные условия — туман. Задержки объявлены в аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Новокузнецка и Томска. Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Ювт Аэро», «Ред Вингс», «Сибирь» и «Северный ветер» не смогли вовремя вылететь в Москву, Екатеринбург, Улан-Удэ, Сочи и Санкт-Петербург.