Легендарного гольфиста Тайгера Вудса арестовали после ДТП

Американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали во Флориде после дорожной аварии. Спортсмена подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения, причинении ущерба и отказе от освидетельствования. Об инциденте сообщает The Guardian.
По данным издания, авария произошла в пятницу на узкой трассе. Автомобиль Вудса перевернулся, когда он попытался обогнать грузовик. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Алкотест, который провели на месте, не показал превышения допустимых норм алкоголя. Однако следователи не исключают, что спортсмен мог находиться под воздействием лекарств или иных веществ.
Ситуация осложнилась тем, что Вудс отказался проходить дополнительное тестирование. В итоге его задержали. Это не первый серьезный инцидент с участием гольфиста. В 2021 году он уже попадал в тяжелое ДТП, после чего перенес операцию на ноге и долго восстанавливался.
