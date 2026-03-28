Легендарного гольфиста Тайгера Вудса арестовали после ДТП

Ранее KP.RU писал, что турецкая актриса Ханде Эрчел, объявленная в розыск по делу о наркотиках, вышла на связь и заявила, что готова сотрудничать со следствием. В своем блоге она объяснила, что месяц находилась за границей из-за учебы и узнала о ситуации из новостей, а теперь возвращается в Турцию, чтобы дать показания.