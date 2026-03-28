В Усть-Илимском районе ЛЭП оборудовали птицезащитными устройствами

IrkutskMedia, 28 марта. В Усть-Илимском районе линии электропередачи оборудовали птицезащитными устройствами после вмешательства природоохранной прокуратуры и решения суда. Работы проведены для предотвращения гибели птиц на участках их миграции, где ранее отсутствовала необходимая защита, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Проверка показала, что на пересечении путей перелёта прибрежных птиц высоковольтные линии не были оснащены специальными устройствами, исключающими контакт пернатых с проводами. Это создавало угрозу для животного мира и нарушало требования законодательства.
Для устранения нарушений природоохранный прокурор направил иск в суд, который был удовлетворён. В результате электросетевая организация установила девять птицезащитных устройств на линиях электропередачи в 69 квартале Ершовской дачи Воробьёвского участкового лесничества Илимского лесничества. Судебное решение исполнено в полном объёме, исполнительное производство завершено.
Напомним, в Иркутской области по иску Ольхонского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал Федеральное агентство лесного хозяйства спроектировать особо защитный участок леса на землях Ольхонского лесничества в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Решение принято из-за длительного непринятия мер, необходимых для недопущения хозяйственной деятельности на объекте природного наследия.