Очередная акция по сбору вторичного сырья пройдет в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Региональный экологический проект «Хабаровский край — за раздельный сбор!» организован в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Все собранные отходы будут отправлены на переработку на предприятия края и других регионов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровчане активно включились в проект: если на первую акцию три года назад пришло всего 4 человека, то сейчас регулярно приходят более 500. После каждой акции на перерабатывающие предприятия региона и за его границы отправляется более тонны вторсырья: металл, макулатура, пластик и другое», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Временный пункт приема вторсырья откроется в краевой столице в воскресенье, 29 марта, в 12:00 и проработает до 14:00 в центральной городской детской библиотеке имени А. Гайдара (пер. Ленинградский, 9). В Комсомольске-на-Амуре — в первую субботу месяца — 4 апреля, с 11:00 до 13:00, в здании драматического театра (ул. Первостроителей, д.11).
Как отметили в краевом ведомстве, мероприятие проходит в конце каждого месяца уже третий год подряд.
Хабаровчане активно включаются в акцию по сбору вторсырья. Фото: Людмила Тихонова.
Организаторы мероприятия — краевое отделение Всероссийского общества охраны природы и экологическое движение «РазДельный Сбор» при поддержке министерства природных ресурсов края.
Напомним, согласно стратегической инициативе Правительства РФ «Экономика замкнутого цикла», реализуемой в рамках стартовавшего в январе 2025 года национального проекта «Экологическое благополучие», в России планируется обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот к 2030 году не менее четверти отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Краевой эколого-просветительский проект призван привлечь внимание населения к этой теме, популяризировать подобные проекты с участием волонтеров.