Сотрудников дежурных частей МВД Хабаровского края поздравили с праздником

28 марта, исполняется очередная годовщина со дня образования дежурных частей в структуре МВД России.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 марта, исполняется очередная годовщина со дня образования дежурных частей в структуре МВД России. Данные подразделения функционируют в режиме непрерывного цикла, обеспечивая управление нарядами и контроль за оперативной обстановкой на вверенных территориях, как сообщает телеграмм- канал Полиции ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Дежурная часть является основным органом сбора и анализа информации о правонарушениях. Сотрудники смены первыми принимают вызовы от населения, проводят первичную проверку данных и распределяют наряды полиции для пресечения преступных действий. Высокая интенсивность работы требует от личного состава специальной подготовки и знания нормативно-правовой базы.

В рамках праздничных мероприятий отличившимся сотрудникам были адресованы пожелания сохранения профессиональной выдержки и оперативности в принятии управленческих решений. Работа данных специалистов остается фундаментом, на котором строится вся деятельность полиции по защите прав и свобод граждан в Хабаровском крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru