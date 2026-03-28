«Школа матери» открылась в Детском центре «Амурский» в Хабаровске

В неврологическом отделении Детского клинического центра «Амурский» в Хабаровске начала свою работу «Школа матери», где родителей учат не просто ухаживать за своим ребёнком, а быть полноценными участниками лечебного процесса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для решения поставленных задач в учреждении созданы все условия.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что в «Амурском» помогают детям всех возрастов, начиная с младенчества, пройти полную медицинскую реабилитацию при различных заболеваниях. В частности, специалисты работают с последствиями патологий нервной системы, полученными в результате недоношенности или осложнений в ходе беременности и родов.
Дети раннего возраста поступают на реабилитацию вместе с родителями. Эффективность реабилитации напрямую зависит от непрерывности, и эту непрерывность специалисты помогают поддерживать мамам и папам уже дома. Так, родители получают не только осваивают практические навыки ухода за ребёнком, но и получают психологическую поддержку.
— Психологическая поддержка в школе выстроена так, чтобы помочь семье принять особенности ребенка и настроиться на долгую, активную работу. Специалисты не только разрабатывают индивидуальные программы развития, но и консультируют родителей по созданию коррекционно-развивающей среды в домашних условиях, — отметили в краевом Минздраве.
Еще одно важное направление — социальное. Родителям помогают выйти из психологической изоляции, подсказывают, какие учреждения реабилитации и соцзащиты могут поддержать семью после выписки. В итоге специалисты выстраивают такие отношения, где родители становятся равноправными партнёрами врачей.