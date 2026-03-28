Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Осадков в Москве в субботу не ожидается, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В субботу в столичном регионе с наступлением светлого времени суток показания барометров станут расти. Это скажется влияние области повышенного атмосферного давления с севера. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 12 — плюс 15», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
«Воскресенье в столице будет солнечным, сухим и очень тёплым. Ветер восточной четверти 2−7 метров в секунду. В сумерках плюс 2 — плюс 5, а после полудня столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 15 — плюс 18. Показания барометров в норме — 747 миллиметров ртутного столба», — добавил он.
Специалист уточнил, что в начале следующей недели начнутся дожди, а теплая погода сохранится. По его словам, температура в апреле в целом обещает быть на пару градусов выше климатической нормы.