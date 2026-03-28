Белорусский врач сказала, как при сильном насморке поможет таблетка от аллергии

При остром инфекционном насморке стоит принять антигистаминный препарат, чтобы уменьшить неприятные симптомы. Об этом сказала на «СБ ТВ» врач-оториноларинголог 19-й центральной районной поликлиники Минска Александра Алисевич.
«Когда из носа течет ручьем, можно принять лекарство от аллергии. Острый инфекционный насморк в начале и аллергический насморк очень похожи по своим биохимическим реакциям: и там и там происходит большая выработка гистамина — вещества, отвечающего за чихание, слезотечение и обильные жидкие выделения», — подчеркнула медик.
По словам Александры Алисевич, принимать таблетки от аллергии в этом случае можно 3−4 дня и насморк станет беспокоить меньше. А сосудосуживающие спреи при простуде могут понадобиться на второй фазе насморка, когда выделения густые и трудно высмаркиваются, а нос заложен.
