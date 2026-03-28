Белорусский врач сказала, как при сильном насморке поможет таблетка от аллергии

Белорусский врач-оториноларинголог посоветовала при простудном насморке принимать и таблетки от аллергии.

Источник: Комсомольская правда

При остром инфекционном насморке стоит принять антигистаминный препарат, чтобы уменьшить неприятные симптомы. Об этом сказала на «СБ ТВ» врач-оториноларинголог 19-й центральной районной поликлиники Минска Александра Алисевич.

«Когда из носа течет ручьем, можно принять лекарство от аллергии. Острый инфекционный насморк в начале и аллергический насморк очень похожи по своим биохимическим реакциям: и там и там происходит большая выработка гистамина — вещества, отвечающего за чихание, слезотечение и обильные жидкие выделения», — подчеркнула медик.

По словам Александры Алисевич, принимать таблетки от аллергии в этом случае можно 3−4 дня и насморк станет беспокоить меньше. А сосудосуживающие спреи при простуде могут понадобиться на второй фазе насморка, когда выделения густые и трудно высмаркиваются, а нос заложен.

Кстати, белорусский врач объяснила, почему капли и спреи в нос вызывают зависимость.

А еще белорусский ученый сказала, почему мужчине надо прислушиваться к женщине, которого родила второго ребенка: «Мозг претерпевает колоссальные изменения».

Кроме того, белорусский онколог сказала, у кого из женщин самые высокие риски рака молочной железы: «Две родственницы по материнской линии».

Мы писали, что Минтруда сказало про дополнительный выходной для белорусов с двумя детьми.