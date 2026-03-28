Час Земли 28 марта 2026: почему эта «экологическая» традиция на самом деле вредит всем

Защитники акции обычно говорят, что речь не о реальной экономии, а о символическом жесте. Мол, мы просто привлекаем внимание общественности к проблеме чрезмерного потребления ресурсов. Звучит красиво, но давайте включим логику. Представьте кампанию «Выбросим пластик в реку, чтобы показать, как загрязнение воды вредит природе». Бредово? Ещё как! Но Час Земли построен ровно на том же принципе, просто это менее очевидно на первый взгляд.