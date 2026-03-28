Как из артиста сделать чёрта. Главные сотрудники театра работают за сценой

В канун 27 марта — Всемирного дня театра, журналист «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" отправился на необычную экскурсию. Он побывал за кулисами Волгоградского музыкального театра с тем, чтобы рассказать читателям … нет, не об актёрах и актрисах, а о тех скромных служителях Мельпомены, которые на сцену не выходят, но без которых не состоится ни один спектакль.
Как дедушка стал бабушкой.
Как вы думаете, кто самый важный человек в музыкальном театре? Директор? Худрук?
А вот и нет! Главный сотрудник в нём — помощник режиссёра. Ведь до тех пор, пока он три раза не нажмёт кнопку звонка и не откроет занавес, ни один спектакль не начнётся! Но круг обязанностей помощника режиссёра, конечно же, этим не ограничивается. Он обслуживает технически каждый спектакль, ведёт его, подобно тому, как тренер руководит действиями игроков на спортплощадке.
В Волгоградском музыкальном театре на этой должности трудятся два человека — Наталья Темченко и Ольга Третьякова. Наталья Темченко рассказала, что её пост во время спектакля —за кулисами, у выхода на сцену, возле пульта управления. Это она вызывает актёров на сцену, для чего знает действие в каждом спектакле не хуже режиссёра. Она же поднимает и опускает над сценой штанкеты с суперзанавесом, включает вращение сцены.
«Во время репетиций я суфлирую актёрам, — говорит Наталья Николаевна. — Текст им подсказываю шёпотом. Но во время спектаклей это бывает редко — только когда об этом сам актёр попросит для подстраховки».
Бывало, что Наталья Темченко и сама на сцену выходила, например, если перед спектаклем неожиданно заболевала актриса. Приходилось быстро надевать костюм и храбро идти на сцену, и даже петь и танцевать.
Был и такой трагикомичный случай: внезапно заболел актёр, который должен был играть роль дедушки. Чтобы спектакль не сорвался, роль эту режиссёр одним росчерком пера переписал под … бабушку. Вот в этой роли Наталья Николаевна и вышла на сцену. Сыграла добротно, даже без суфлёра, так как она сама фактически — суфлёр, и ей-то суфлировать некому было.
А ещё Наталья Темченко является в театре также реквизитором. Перед каждым спектаклем именно она раскладывает на сцене весь необходимый для актёров реквизит: букеты, телефоны, шпаги, часы, веера — всё то, с чем актёры на сцене работают. Даже деньги, издали похожие на настоящие.
«Вот “поросята жареные”, например, — показывает Наталья Николаевна. — Лет этим поросятам, наверное, столько же, сколько и мне. Сколько раз за время их существования они участвовали в разных спектаклях, никто не сможет посчитать».
Бывает, что Наталья Николаевна сама готовит и какие-то блюда, которые актёры в спектакле, согласно роли, едят — французские котлеты «де-воляй», к примеру.
«Если актёрам надо пить на сцене красное вино, я для них перед спектаклем чай каркаде завариваю, — раскрывает Наталья Темченко профессиональный секрет. — Если же им предстоит пить коньяк, то завариваю чёрный чай. А вместо шампанского на сцене актёры пьют обычный лимонад — покупаю его в магазине».
Повелитель звука.
Егор Черных — звукорежиссёр и заведующий звукотехническим цехом театра, трудится в коллективе почти сорок лет. Вот уже шесть лет он возглавляет звукотехническую службу театра.
"Без звука ничего в театре быть не может, особенно в современных постановках, — рассказывает Егор.
Раньше в театре никакого особого звукового оборудования не было. Затем, около тридцати лет назад, для спектакля «Игра любви и случая» были закуплены два радиомикрофона. Тогда они стоили бешеных денег и казались техническим чудом. Зрители недоумевали: как это — актёр поёт в микрофон, а провода у микрофона нет?!
Звуковое оборудование требует постоянного обновления. Несколько лет назад, благодаря участию в федеральной программе, в театре появился современный цифровой пульт с радиосистемой. На нём теперь Егор Черных в каждом спектакле работает. А в мюзиклах актёрам крепят на голову крохотные микрофоны с незаметными проводками, благодаря чему артисты могут не перенапрягать голосовые связки.
В опереттах, правда, даже в наше время актёры всегда работают без головной фурнитуры. Но всё же в помощь им на штанкете над сценой подвешиваются специальные микрофоны для подзвучки, которые зрители тоже не видят".
Под Емельяна Пугачёва.
Ни один театр мира без гримёров не обходится. В музыкальном театре их трое — это художник-гримёр Анастасия Любимова, руководитель гримёрно-парикмахерского цеха, а также две её помощницы — гримёры-постижёры Анастасия Лобанова и Мария Шелухина.
Настя Любимова трудится в этом театре двенадцать лет. Участвовала за это время в Национальном открытом чемпионате в сфере творческих компетенций ArtMasters, а также в первом Открытом онлайн-чемпионате России по макияжу.
«Главная наша задача — это работа с париками, — поясняет Анастасия Любимова. —Чтобы попасть на работу в наш цех, прежде всего надо уметь работать с волосами, с париками и с постижем (собирательное название изделий из натуральных или искусственных волос: париков, усов, шиньонов, бород, ресниц, накладок — Авт.). То есть фактически быть парикмахером. И ещё гримёр должен быть визажистом — специалистом по уходу за лицом, подбирать для актёров макияж, причёску и аксессуары».
Гримируются перед спектаклями актёры сами, специалисты делают им только особо сложный или характерный грим.
«Например, в спектакле “Капитанская дочка” мы гримируем артистов Максима Сытина либо Леонида Маркина на роль Емельяна Пугачёва, — говорит Любимова. — Мы делаем им полностью портретный грим, совместно с париком. А в спектакле “Вечера на хуторе близ Диканьки” актёра Александра Куприна требуется нам загримировать… под чёрта!
Также мы гримируем артистов, если им предстоит играть на сцене роли животных — собак, кошек или даже змею. Это в детских спектаклях обычно".
Самые масштабные грим и парики, как говорит специалист, в театре требуются для балета, причём у девушек в балете парики особо сложные. Чтобы парик держался хорошо и не слетел на сцене, необходимо перед спектаклем специальными шпильками и резинками обколоть почти всю голову…
И ещё: для театрального макияжа используется не обычная косметика, а особый профессиональный грим.
Чтобы костюмчик сидел.
А костюмерным цехом руководит Наталья Жукова. При этом в каждом цехе театра есть свой костюмер, всего их шесть — у хора свой, у балета свой, отдельно для мужчин и женщин. И у самих актёров тоже свои костюмеры имеются.
Эскизы костюмов создаёт театральный художник, главный художник театра Ирина Елистратова. Затем выбирается и приобретается ткань, фурнитура. Далее заказ передаётся в пошивочный цех. Ирина Вадимовна даёт указания, и даже сама шьёт костюмы и вышивает. Каждая её работа, говорят коллеги, — это маленький шедевр! При этом на каждый новый спектакль в театре изготавливается около ста костюмных комплектов.
Бывают и сложные ситуации.
"Если внезапно актёр заболел, и другому исполнителю надо выходить на замену, то срочно под него подбираем примерно такой же костюм, как у основного актёра, — говорит Наталья Жукова. — Случаи такие — головная боль для нас, костюмеров, и бывают они нередко…
А ещё бывает, что прямо во время спектакля костюм расходится по шву. Вот где нужна и скорость, и ловкость со стороны костюмера — всё надо быстро зашить так, чтобы зритель ничего не заметил… ".
… Их очень много, этих замечательных тружеников театрального закулисья, ведь каждый спектакль — это живой, сложный и многогранный организм, в который они, наряду со всеми участниками творческого процесса, вдыхают жизнь. А нам, зрителям, остаётся только наслаждаться…