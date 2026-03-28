ФК «Волна» стартовал с крупной победы во второй лиге первенства России

Сегодня в 7 утра по московскому времени в Хабаровске стартовал турнир в 3-й группе второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б»), где нижегородская «Волна» добилась крупной победы.
Подопечные Андрея Прошина с первых минут устроили осаду ворот «СКА-Хабаровска-2», но только на 36-й минуте форвард волжан Гоча Гогричиани после проникающей передачи в штрафную открыл счёт.
И после перерыва гости продолжили владеть инициативой. На 81-й минуте у нашей команды на замену вышли Михаил Заботкин и Никита Чугунов, которые стали авторами забитых мячей. Итог — 3:0.
Следующий матч «Волна» проведёт в Заволжье 4 апреля против столичного клуба «Строгино».
