Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Волна» стартовал с крупной победы во второй лиге первенства России

Нижегородцы добились успеха в Хабаровске — 3:0.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня в 7 утра по московскому времени в Хабаровске стартовал турнир в 3-й группе второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б»), где нижегородская «Волна» добилась крупной победы.

Подопечные Андрея Прошина с первых минут устроили осаду ворот «СКА-Хабаровска-2», но только на 36-й минуте форвард волжан Гоча Гогричиани после проникающей передачи в штрафную открыл счёт.

И после перерыва гости продолжили владеть инициативой. На 81-й минуте у нашей команды на замену вышли Михаил Заботкин и Никита Чугунов, которые стали авторами забитых мячей. Итог — 3:0.

Следующий матч «Волна» проведёт в Заволжье 4 апреля против столичного клуба «Строгино».

6+