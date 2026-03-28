Жителей Волгоградской области ночью будили тревожные смс

В Волгоградской области в ночь на 28 марта объявляли беспилотную и рактетную опасность. Всю ночь волгоградцы просыпались от тревожных смс: их то просили зайти в укрытия и отойти от окон, то отменяли опасность, то снова вводили. А на юге Волгограда со стороны заводов доносился звук воющих сирен.