Жителей Волгоградской области ночью будили тревожные смс

В Волгоградской области в ночь на 28 марта объявляли беспилотную и рактетную опасность. Всю ночь волгоградцы просыпались от тревожных смс: их то просили зайти в укрытия и отойти от окон, то отменяли опасность, то снова вводили. А на юге Волгограда со стороны заводов доносился звук воющих сирен.
При этом, по данным Минобороны, атака ракет и беспилотников этой ночью обошла Волгоград стороной. ПВО не сбили ни одного вражеского аппарата. Утром в субботу, 28 марта, в регионе спокойно, угрозу атаки отменили, жители могут провести выходной день на улице, не переживая за свою безопасность.
