Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области школа вернула деньги семье бойца СВО за незаконную плату

Прокуратура добилась восстановления прав ребенка после проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области школа вернула деньги семье участника СВО за незаконную плату. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ. Там пояснили, что супруга военнослужащего обратилась в прокуратуру Мясниковского района. Надзорное ведомство провело проверку.

— Выяснилось, что несовершеннолетняя дочь жительницы района посещает группу продленного дня в школе. Несколько месяцев с родителей взимали плату за это, хотя по закону семьи участников СВО имеют льготы, — прокомментировали ситуацию в федеральном ведомстве. — Прокуратура внесла представление директору учебного заведения. Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства права ребенка восстановили. Уплаченные ранее деньги вернули матери.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.