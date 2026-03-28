В Ростовской области школа вернула деньги семье бойца СВО за незаконную плату

В Ростовской области школа вернула деньги семье участника СВО за незаконную плату. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ. Там пояснили, что супруга военнослужащего обратилась в прокуратуру Мясниковского района. Надзорное ведомство провело проверку.
— Выяснилось, что несовершеннолетняя дочь жительницы района посещает группу продленного дня в школе. Несколько месяцев с родителей взимали плату за это, хотя по закону семьи участников СВО имеют льготы, — прокомментировали ситуацию в федеральном ведомстве. — Прокуратура внесла представление директору учебного заведения. Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства права ребенка восстановили. Уплаченные ранее деньги вернули матери.
