Разработан подводный робот для исследования арктических акваторий

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Специалисты Московского Политеха совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом им. В. И. Ильичева ДВО РАН создали робототехнический комплекс для морских исследований методом буксируемой съемки. Аппарат, получивший название «Смарт фиш» (Smart Fish), прошел испытания и применяется в научных экспедициях на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Конструкция аппарата представляет собой герметичный отсек для исследовательского оборудования с управляющими поверхностями и обтекателями из капралона. Двигаясь за судном на кабель-тросе, “Смарт фиш” собирает гидрологические данные в придонном горизонте и в режиме реального времени передает их оператору на борт, позволяя оперативно корректировать маршрут и зоны измерений. За двенадцать часов работы аппарат способен провести около полумиллиона измерений — против шестидесяти, которые за то же время дает классический метод», — говорится в сообщении.
Первым серьезным заданием для «Смарт фиша» стала многолетняя научная загадка — так называемый арктический оазис в Чаунской губе на Чукотке, где в условиях сурового арктического климата обнаруживались теплолюбивые биоценозы, нетипичные для Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей. Несколько институтов на протяжении многих лет не могли установить причину их существования. «Мы пришли к выводу, что решить эту проблему с помощью классических методов океанологических работ невозможно. Арктическое лето короткое, фрахт научных судов дорогой, и времени на работу остается катастрофически мало. Нужен был высокопроизводительный аппарат, способный покрыть весь залив и дать детальную картину за считаные дни», — рассказал врио директора Тихоокеанского океанологического института Александр Чаркин.
Уже в первой экспедиции с применением нового комплекса загадка была решена. «Смарт фиш» обнаружил гидрологические и геохимические аномалии в двух районах залива, которые при дальнейшем изучении оказались местами субмаринной разгрузки подземных вод гидротермального происхождения. Именно они поставляли в залив тепло и богатый набор биогенных микроэлементов, поддерживавших существование нетипичных биоценозов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment издательского портфолио Nature.
Впоследствии аппарат использовался для мониторинга акватории Тихого океана в районе японской АЭС «Фукусима» — аномальных концентраций антропогенных радионуклидов обнаружено не было. В Японском море с его помощью исследовали миграции камчатского краба в заливе Петра Великого. Параллельно команда института развивает на базе аппарата систему машинного зрения: нейросеть, обученная на видеопотоке с подводной камеры, уже способна распознавать и подсчитывать крабов, рыб, морских звезд и моллюсков в режиме непрерывной съемки дна. По словам Чаркина, это открывает перспективы применения комплекса в рыбохозяйственной отрасли — переговоры о коммерческом внедрении технологии уже ведутся.
Конструкторские работы и производство аппарата выполнили специалисты СКБ «МАМИ» Московского Политеха, который вырос в Передовую инженерную школу дизайна вуза. Ведущим конструктором проекта выступил Марат Дуйсекулов, ведущим макетчиком — Иван Баранов.