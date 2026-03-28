Разработан подводный робот для исследования арктических акваторий

Первым серьезным заданием для «Смарт фиша» стала многолетняя научная загадка — так называемый арктический оазис в Чаунской губе на Чукотке, где в условиях сурового арктического климата обнаруживались теплолюбивые биоценозы, нетипичные для Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей. Несколько институтов на протяжении многих лет не могли установить причину их существования. «Мы пришли к выводу, что решить эту проблему с помощью классических методов океанологических работ невозможно. Арктическое лето короткое, фрахт научных судов дорогой, и времени на работу остается катастрофически мало. Нужен был высокопроизводительный аппарат, способный покрыть весь залив и дать детальную картину за считаные дни», — рассказал врио директора Тихоокеанского океанологического института Александр Чаркин.