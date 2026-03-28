Больная раком Лерчек вышла на связь в слезах: «Я чувствую себя инвалидом!»

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь в слезах и в соцсетях рассказала о проблемах с получением медицинской помощи. Больная раком четвертой степени блогер утверждает, что следователь разрешил ей съездить в государственное медучреждение, но не дал выбрать клинику, так как ей запрещено пользоваться интернетом и Госуслугами. По словам Лерчек, ей пришлось обратиться в ближайшее место — фельдшерский кабинет в Истре.