Больная раком Лерчек вышла на связь в слезах: «Я чувствую себя инвалидом!»

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь в слезах и в соцсетях рассказала о проблемах с получением медицинской помощи. Больная раком четвертой степени блогер утверждает, что следователь разрешил ей съездить в государственное медучреждение, но не дал выбрать клинику, так как ей запрещено пользоваться интернетом и Госуслугами. По словам Лерчек, ей пришлось обратиться в ближайшее место — фельдшерский кабинет в Истре.
По словам Чекалиной, в кабинете медработника отсутствовало какое-либо оборудование, которое могло бы ей помочь. При этом следователь, по ее утверждению, заявил, что она якобы сама выбрала это учреждение.
«Я чувствую себя инвалидом. Я не хочу умирать, я очень хочу жить. Я буду бороться до конца. Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время», — сказала блогер. Лерчек добавила, что после этого продолжала принимать только обезболивающие.
Защита Чекалиной обратилась в Следственный комитет с заявлением на следователя, который вел ее уголовное дело. По версии защиты, его действия или бездействие якобы привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии. Между тем в МВД Москвы опровергли заявления блогера о запретах посещать врача.