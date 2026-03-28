В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на полеты

В настоящее время каждый рейс принимается и отправляется только по индивидуальному согласованию с соответствующими органами.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова временно ограничил прием и отправку воздушных судов. Об этом официально сообщили в пресс-службе Росавиации. Согласно заявлению ведомства, авиагавань перешла на особый режим работы в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в данном районе. В настоящее время каждый рейс принимается и отправляется только по индивидуальному согласованию с соответствующими органами. В Росавиации предупредили, что из-за принятых мер в расписании движения самолетов возможны существенные корректировки. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять информацию о статусе своих рейсов в справочных службах аэропорта или у представителей авиакомпаний.