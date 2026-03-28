Мэр Красноярска поручил проработать схему движения на улице Тамбовской

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил взять в проработку несколько предложений жителей города с очередного личного приёма. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях.
В частности, решить транспортный вопрос на ул. Тамбовской предложил участник СВО Вячеслав Буковецкий. Речь идет о запрете левого поворота в сторону поликлиники и организации проезда к медучреждению со стороны ул. Томской. Как отметил Сергей Верещагин, дорогу у поликлиники отсыпят в этом году, а в следующем капитально отремонтируют.
Жители ул. Пригорной обратились с вопросом обслуживания дороги к их садовым товариществам. От жителя Октябрьского района поступило предложения по улучшению движения на ул. Лесопарковой, Высотной, Гусарова и других, а также обустройству пешеходных дорожек на ул. Словцова. Мэр поставил задачу ответственным службам оценить данные инициативы с точки зрения реализации.
«Обратились красноярцы и с вопросами низкого качества обслуживания домов. Напомню, здесь помощь может оказать наш консультационный центр по смене УК. Также жителей волновали темы межевания придомовых территорий, организации проездов и благоустройства пространств. Каждый вопрос берём в работу», — подчеркнул глава города.
Следующий личный приём красноярцев мэр планирует провести в конце апреля. А 31 марта состоится открытая встреча с жителями Железнодорожного района. Обсудить решения по общим и коллективным вопросам граждан приглашают в 19:00 в администрацию Железнодорожного района.
