Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова принял меры для обеспечения безопасности полетов. С 00:31 28 марта он начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В данный момент с пассажирами работают сотрудники авиаузла и представители авиакомпаний. Жителям региона и туристам могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, игровой зоной, медпунктом. Также аэропорт оснащен зарядными устройствами и бесплатным доступом в интернет.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, из Нижнего Новгорода сегодня утром отправили самолет в Москву. Также в столице ПФО в ближайшее время совершат посадку авиалайнеры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт откроет 23 направления в весенне-летний период.