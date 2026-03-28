Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в нижегородском аэропорту

Полеты осуществляются по согласованию.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова принял меры для обеспечения безопасности полетов. С 00:31 28 марта он начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В данный момент с пассажирами работают сотрудники авиаузла и представители авиакомпаний. Жителям региона и туристам могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, игровой зоной, медпунктом. Также аэропорт оснащен зарядными устройствами и бесплатным доступом в интернет.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, из Нижнего Новгорода сегодня утром отправили самолет в Москву. Также в столице ПФО в ближайшее время совершат посадку авиалайнеры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт откроет 23 направления в весенне-летний период.