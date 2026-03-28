Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонды раскритиковали проект клинических рекомендаций по детcкому аутизму

Российское общество психиатров предложило новую версию клинических рекомендаций для больных аутизмом детей, включив туда лечение галоперидолом. Врачи и ассоциации раскритиковали смещение акцента на лекарственную терапию.

Источник: РБК

На портале общественного обсуждения клинических рекомендаций опубликован проект рекомендаций по расстройствам аутистического спектра (РАС) у детей, разработанный Российским обществом психиатров.

В проекте общество предлагает существенно расширить перечень препаратов для купирования различных сопутствующих РАС состояний. В частности, авторы рекомендуют назначать нейролептик галоперидол детям с двух лет для коррекции агрессии, чрезмерной раздражительности и расстройств поведения в дозе от 0,5 до 4 мг в сутки, хотя действующие клинреки рекомендаций использовать этот препарат не содержат.

В предложенных рекомендациях указано, что комплексное использование медикаментозных и немедикаментозных методов лечения в сочетании с социальной работой с семьей пациента является одним из основополагающих принципов ведения пациентов с расстройством аутистического спектра. Среди прочих методов они рекомендуют игротерапию, а при рассмотрении вопроса об использовании лекарств для лечения целевых симптомов потенциальные выгоды и риски призывают взвешивать в каждом конкретном случае.

Клинические рекомендации (клинреки) — это главный документ для врача при принятии решения о процессе лечения. Переход на их обязательное применение начался с 2022 года. Они должны обновляться не реже одного раза в год, предыдущие клинические рекомендации по детскому аутизму приняли в 2024 году.

Упор на лекарства, а не на систему помощи.

Директор по развитию фонда «Антон тут рядом» (занимается поддержкой людей с аутизмом) Евгения Петельчук сказала РБК, что, согласно действующим клиническим рекомендациям, работа с детьми с РАС может выстраиваться как комплексная система поддержки, а не как набор медицинских назначений, а роль врача заключается не в подборе препарата, а в своевременной диагностике и маршрутизации семьи дальше в систему помощи.

Если же будет принята обновленная редакция клинических рекомендаций, то есть риск, что в центре снова окажется медицинская модель, где роль врача сужается до назначения лечения, а значимость педагогической, поведенческой и коммуникативной поддержки снижается, опасается Петельчук. «Для конкретного ребенка это ощутимое изменение. В одной модели он получает раннюю помощь, учится общаться, осваивает навыки, получает поддержку в школе и дома — и это напрямую влияет на его самостоятельность и качество жизни. В другой — есть риск, что маршрут помощи станет более узким: меньше направлений в сторону поведенческих и образовательных решений, меньше внимания к среде и коммуникации, больше — к медикаментозной коррекции», — пояснила она.

Если основой работы становится медикаментозная терапия, то семья чаще остается с ощущением, что основное, что можно сделать, — это наблюдаться, а доступ к другим видам поддержки становится менее очевидным и менее системным, считает Петельчук. «Поэтому для нас это не столько профессиональный спор о формулировках, сколько вопрос о том, какой маршрут помощи будет считаться нормой для тысяч детей и их семей», — добавила она.

Аутизм или расстройства аутистического спектра (РАС) — это нарушение развития нервной системы, обусловленное особенностями работы мозга, которое проявляется в раннем детстве до трех лет. Это состояние неизлечимое. Такие дети испытают трудности в социальном взаимодействии, общении, имеют необычные интересы и повторяющееся, стереотипное поведение. Например, желание, чтобы предметы были расположены в определенном порядке.

В 2024 году, по данным Росстата, в России было зарегистрировано 76 096 детей с РАС и 5059 взрослых с РАС.

Врач-психиатр Степан Краснощеков, оставивший на портале отзыв на проект клинреков, обратил внимание на то, что авторы из РОП предлагают назначать антипсихотический препарат рисперидон детям с аутизмом с пяти лет в дозировке от 0,25 до 15 мг в сутки для коррекции «чрезмерной раздражительности, нежелательного поведения». При этом в российской инструкции к препарату указано, что дозировки выше 10 мг у взрослых не увеличивают эффективность, но повышают риск развития нежелательных явлений, отметил Краснощеков.

К тому же проект предполагает возможность назначения галоперидола детям с двух лет для «коррекции агрессии, чрезмерной раздражительности, расстройств поведения». По словам Краснощекова, текущая редакция позволяет трактовать ее как рекомендацию назначать галоперидол любому ребенку с РАС. Он уточнил, что действующие клинреки не включают галоперидол, а в качестве медикаментозной терапии рекомендовано использовать антидепрессанты, такие как сертралин и флувоксамин, а также антипсихотики: рисперидон и арипипразол. Также рекомендовано применять атомоксетин и мелатонин, но для терапии сопутствующих нарушений, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или нарушениях сна.

По мнению Краснощекова, предложенный документ не соответствует ни российским стандартам помощи детям с РАС, ни общемировым тенденциям.

«Клинические рекомендации разрабатываются профессиональными медицинскими некоммерческими организациями, вопросы корректнее адресовать разработчикам», — сказали РБК в пресс-службе Минздрава. Там добавили, что министерство не проводит экспертную оценку клинических рекомендаций.

РБК направил запрос в Российское общество психиатров.

В ассоциации «Аутизм-Регионы», объединяющей семьи детей с аутизмом, РБК сообщили, что при рассмотрении проекта клинических рекомендаций от общества психиатров были нарушены регламенты. Так, информация о начале разработки клинических рекомендаций по РАС появилась на портале 10 марта, а уже через два дня, 12 марта, проект РОП был направлен в Минздрав для проведения экспертной оценки и последующего рассмотрения Научно-практическим советом. Эта информация зафиксирована на сайте Минздрава.

При этом, согласно регламенту, перед поступлением на экспертизу, проект клинреков должен пройти общественное обсуждение в 30 дней. В связи с этим ассоциация направила обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В день направления, 16 марта, проект РОП появился на портале публичных обсуждений. Согласно информации на сайте, процедура продлится до 15 апреля.

Кто и как готовит рекомендации.

Краснощеков отметил, что в 2024 году Российское общество психиатров тоже подготовило проект рекомендаций, который общественные организации и эксперты раскритиковали. По данным портала Министерства здравоохранения, на него тогда оставили 932 отзыва. В итоге была принята редакция клинреков, подготовленная Ассоциацией психиатров и психологов за научно обоснованную практику (АПСиП) совместно с Союзом педиатров России, которая действует в настоящее время.

В Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику сообщили РБК, что также готовят новую редакцию проекта и уже подали уведомление в Минздрав (рубрикатор Минздрава от 18 марта) о пересмотре действующих клинических рекомендаций. По словам представителя ассоциации, их планируют вынести на общественное обсуждение в ближайший месяц. В организации сказали, что планировали разработать документ летом этого года, но решили ускорить этот процесс после того, как Российское общество психиатров внесло свой проект. «Мы планировали подавать на пересмотр в июне-июле. Мы уже понимаем, что именно в разделах можно пересмотреть с учетом обновления научного поля и появления новых нормативно-правовых актов, поэтому сможем это сделать в более сжатый срок», — пояснили РБК в организации.

В Минздраве РБК сообщили, что не получали уведомления о разработке клинреков от АПСиП.