Мошенники заставили хабаровчанку обмануть другую женщину на 10 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края информирует о выявлении особо крупного случая телефонного мошенничества, жертвой которого стала 57-летняя гражданка. По данным надзорного ведомства, общая сумма ущерба, связанная с действиями потерпевшей под диктовку преступников, превысила 15 млн рублей, как сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск".
В результате психологического воздействия аферисты убедили жительницу региона в необходимости «спасения» средств от незаконных переводов. Потерпевшая обналичила личные сбережения в размере 5,8 млн рублей и передала их посреднику. В дальнейшем, будучи дезинформированной о необходимости погашения крупного кредита в Екатеринбурге, женщина по указанию кураторов вылетела в Абакан. Там она неосознанно выполнила роль курьера, изъяв у другой пострадавшей 10 млн рублей.
По факту хищений возбуждено уголовное дело по соответствующей части статьи 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура края официально предупреждает, что сотрудники правоохранительных и банковских структур никогда не запрашивают перевод денег на сторонние счета и не привлекают граждан к курьерским операциям. Любые предложения подобного характера являются незаконными и свидетельствуют о совершении преступления.
