Мошенники заставили хабаровчанку обмануть другую женщину на 10 млн рублей

В результате психологического воздействия аферисты убедили жительницу региона в необходимости «спасения» средств от незаконных переводов. Потерпевшая обналичила личные сбережения в размере 5,8 млн рублей и передала их посреднику. В дальнейшем, будучи дезинформированной о необходимости погашения крупного кредита в Екатеринбурге, женщина по указанию кураторов вылетела в Абакан. Там она неосознанно выполнила роль курьера, изъяв у другой пострадавшей 10 млн рублей.