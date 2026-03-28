На Дону опровергли фейковое сообщение о наказании за использование VPN. Появление нового фейка эксперты связывают с попыткой искусственно нагнетать недовольство в обществе вокруг уже ставшей резонансной темы цифровых ограничений.
В соцсетях распространяется фейк о введении с 1 апреля уголовной ответственности за использование VPN‑сервисов. Платформа по проверке фактов опровергает эту информацию.
Авторы вброса ссылаются на федеральный закон № 281‑ФЗ (2025 год), но он предусматривает лишь административную ответственность — за рекламу VPN и целенаправленный поиск запрещённой информации. Само по себе использование VPN не влечёт наказания для рядовых пользователей.
Первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин подтвердил ТАСС: «Такие инициативы не рассматриваются». Уголовная ответственность возможна лишь за конкретные противоправные действия — распространение запрещённого контента, экстремизм и т. д.