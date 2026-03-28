В московском вузе открыли лабораторию медиаиндустрии

Она начала работать на базе Российского технологического университета.

Лаборатория цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи начала работать на базе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) в Москве при поддержке ВГТРК. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Эта лаборатория представляет собой единое иммерсивное цифровое пространство, где можно одновременно снимать телепрограммы, вести радиоэфир и сводить живой звук, а затем транслировать контент в эфир или интернет. Там расположены аппаратно-студийный комплекс, студия радиоэфира и звукозаписи, а также съемочная локация с высококачественным художественным светом и современным LED-экраном.

В лаборатории готовят инженеров телевидения, звукоинженеров, радиоинженеров, разработчиков телекоммуникационных IT-решений и инженеров-программистов. Все выпускники готовы использовать оборудование, применяемое в ведущих медиакомпаниях, и совмещают технические навыки с творческим подходом.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.