В Тульской области воспитанники центра «Созвездие» посетили химзавод

Для них это стало важным шагом в формировании выбора будущего профессионального пути.

Воспитанники центра «Созвездие» в Тульской области побывали на предприятии по производству строительной химии «Полипласт» в Новомосковске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в городской администрации.

Экскурсия по территории завода началась с общей презентации. Ребята узнали основные принципы производства широкой линейки специализированных продуктов. После теоретической части состоялся практический мастер-класс, в ходе которого юные исследователи смогли увидеть процесс применения высокотехнологичных добавок в бетон, улучшающих основные свойства исходного материала.

Визит на промышленную площадку вызвал высокий интерес к деталям. Для воспитанников центра «Созвездия» эта поездка стала важным шагом в формировании выбора будущего профессионального пути и осознания потенциала отечественной промышленности.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
