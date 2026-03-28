В Тульской области воспитанники центра «Созвездие» посетили химзавод

Воспитанники центра «Созвездие» в Тульской области побывали на предприятии по производству строительной химии «Полипласт» в Новомосковске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в городской администрации.
Экскурсия по территории завода началась с общей презентации. Ребята узнали основные принципы производства широкой линейки специализированных продуктов. После теоретической части состоялся практический мастер-класс, в ходе которого юные исследователи смогли увидеть процесс применения высокотехнологичных добавок в бетон, улучшающих основные свойства исходного материала.
Визит на промышленную площадку вызвал высокий интерес к деталям. Для воспитанников центра «Созвездия» эта поездка стала важным шагом в формировании выбора будущего профессионального пути и осознания потенциала отечественной промышленности.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.