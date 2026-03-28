Рейсы в Ярославль и Сочи задержаны в нижегородском аэропорту 28 марта

Два самолета вылетят из нижегородского аэропорта с опозданием 28 марта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени Чкалова.
Время отправления сегодня изменили для рейса Нижний Новгород — Ярославль. Вместо 02:00 самолет авиакомпании «Азимут» вылетит по указанному маршруту только в 09:30.
Также придется подождать пассажирам, взявшим билеты до Сочи. Планировалось, что борт поднимется в воздух в 17:10, но это произойдет лишь в 20:45.
Ранее мы писали, что 28 марта нижегородский аэропорт ввел ограничения в целях безопасности. В данный момент он принимает и отправляет рейсы только по согласованию с компетентными органами.