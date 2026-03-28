Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в Ярославль и Сочи задержаны в нижегородском аэропорту 28 марта

Ранее в аэропорту приняли меры для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Живем в Нижнем

Два самолета вылетят из нижегородского аэропорта с опозданием 28 марта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени Чкалова.

Время отправления сегодня изменили для рейса Нижний Новгород — Ярославль. Вместо 02:00 самолет авиакомпании «Азимут» вылетит по указанному маршруту только в 09:30.

Также придется подождать пассажирам, взявшим билеты до Сочи. Планировалось, что борт поднимется в воздух в 17:10, но это произойдет лишь в 20:45.

Ранее мы писали, что 28 марта нижегородский аэропорт ввел ограничения в целях безопасности. В данный момент он принимает и отправляет рейсы только по согласованию с компетентными органами.