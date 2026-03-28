Мужчинам посоветовали не использовать слово «кушать»

Профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон объяснила, что слово «кушать» в повседневной речи может восприниматься как признак жеманства и подобострастия, поэтому от него лучше отказаться, особенно мужчинам.
По ее словам, «кушать» и «есть» являются синонимами, но у первого есть стилистические ограничения, и его не принято использовать в первом лице, например в выражениях «я кушаю» или «мы кушаем».
Эксперт уточнила, что слово «кушать» больше подходит для обращения к высокопоставленным лицам или при приглашении гостей за стол. Она напомнила, что писатель Виталий Бианки называл его «сюсюкающим», а Константин Чуковский — «лакейским». По мнению Бергельсон, употребление этого слова связано с социальной иерархией и подчеркивает дистанцию между собеседниками, когда нижестоящий обращается к вышестоящему.
Она добавила, что в разговоре с женщинами и детьми иерархия проявляется иначе — от вышестоящего к нижестоящему. При этом профессор подчеркнула, что в современной коммуникации, ориентированной на равенство и уважение, такие формы считаются нежелательными. Бергельсон отметила, что использование «кушать» не соответствует нормам современного общения, так как ни подобострастие, ни сюсюканье сейчас не приветствуются, а женщины и дети не рассматриваются как нижестоящие участники коммуникации, передает ТАСС.
