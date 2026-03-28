Дома на севере Волгограда остались без света 28 марта

В Волгограде в субботу, 28 марта 2026 года, снова отключили свет для проведения профилактических и ремонтных работ на сетях и оборудовании. Весь день не будет электричества в нескольких домах на севере города. Как сообщают «Россети Юг» в Такторозаводском районе электроэнергию отключат 9.00 до 17.00.
Не повезло жителям, проживающим по следующим адресам: ул. Софьи Перовской, 2, ул. Кристальная, 1−23, 31, 31а, 35−39, 39а, 2−8, 16−20, 20а, 26−30, 36−40, 27а, 29а, ул. Верхняя, 7−13, 21, 23, 27−33, пер. Воздушный, 4−12. Если они планировали провести день дома и посвятить его домашним делам, то они будут разочарованы.