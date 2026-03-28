В Брянске прошел тренинг по договорному праву для предпринимателей

Тренинг по договорному праву для предпринимателей состоялся 20 марта в Брянске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.
Мероприятие прошло в формате активного нетворкинга: участники познакомились с коллегами, обменялись контактами и обсудили общие задачи. Экспертами выступили сертифицированный бизнес-тренер Елена Ботина и практикующий юрист, специалист по корпоративным спорам и банкротству Диана Кулакова. Они разобрали ключевые понятия и обязательные элементы договора, типичные ошибки, из‑за которых сделки срываются или приводят к убыткам.
Также эксперты рассказали участникам о составлении договора. Этот вопрос был разобран на реальных кейсах. Также на тренинге обсудили приемы переговоров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.